شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل يؤيد قرار مجلس النواب بإرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام خارج البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حزب الجيل الديمقراطى فى بيان صدر مساء اليوم عن تأييده لقرار مجلس النواب الصادر اليوم بالموافقة على ارسال عناصر من القوات المسلحة المصرية فى مهام قتالية خارج حدود الدولة للدفاع عن الأمن القومى المصرى فى الاتجاه الاستراتيجى الغربى ضد اعمال المليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية ولحين انتهاء مهام القوات.

وأكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل أن انعقاد مجلس النواب فى جلسة سرية مساء كان طبقا لحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، وهو يؤكد احترام الدولة لأحكام الدستور وأنها فعلا دولة مؤسسات ووصف ناجى الشهابي تلك الجلسة بالتاريخية ،وأكد ان مصر بكل مؤسساتها واحزابها ونقاباتها العمالية والمهنية تقف على قلب رجل واحد خلف الرئيس وقواتنا المسلحة وهى تحمى الوطن وتدافع عن الأمن القومي المصرى والعربى واعرب عن ثقته فى قدرة قواتنا المسلحة على القيام بكل المهام الموكولة إليها ووصف ناجى الشهابي قواتنا المسلحة بأنها الحصن والسند ودرع الأمة الواقى وسيفها البتار، والحامية للأمن القومى المصرى والعربى وأشار رئيس حزب الجيل إلى التزام مجلس النواب بالقواعد الدستورية فى جلسته اليوم وأكد ان موافقته على إرسال عناصر من قواتنا المسلحة فى مهام قتالية خارج الوطن هو بمثابة رخصة دستورية وقانونية لقواتنا المسلحة وقائدها الاعلى لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.

Advertisements