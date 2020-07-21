شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علم الدين: الإعلام المصرى نجح فى اجتياز تحدى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن الإعلام المصرى يواجه عدة تحديات، وإنه لا بد أن يتعامل معها، مضيفا أنه من بين التحديات الإرهاب وفيروس كورونا والتنمية والعمليات النفسية التى تشنها جماعة الإخوان الإرهابية، والأكاذيب التى تطلقها ويجب أن يرد عليها.

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وأضاف محمود علم الدين، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هناك من يعرقل مسيرة الإعلام بكم من الشائعات، فضلا عن المشاكل الاقتصادية والإدارة التى ورثها من سنوات سابقة وتفاقمت بعد 2011، مشيرا إلى أن فيروس كورونا كان تحديا لقدرة الإعلام ومدى صموده فى البقاء والمنافسة، وأنه نجح فى اجتياز تحدى كورونا وبدأ يؤدى بشكل جيد ويظهر أشياء كانت خافية خلال السنوات الماضية.

وذكر محمود علم الدين أنه يكفى أنه فى الوقت الذى أغلقت فيه صحف فى العالم، لا توجد صحيفة فى مصر أغلقت وأن الدولة تقف وراء الإعلام القومى وتدعمه، مشيرا إلى أن الإعلام المصرى نجح فى التصدى لفيروس كورونا وأثبت قدرته على أن يعود لسابق عهده كنافذة ومصدر فى إطار أن هناك إعادة اعتبار لوسائل الإعلام التقليديه فى مواجهة وسائل التواصل الاجتماعى.