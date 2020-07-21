شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين: مصر أمة تدعو للسلام ولن تتهاون في الدفاع عن أمنها المصرى والعربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إن موافقة مجلس النواب على ارسال جنود في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية يؤكد حرص الشعب المصري للوقوف بجانب الدولة الليبية الشقيقة والحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي ضد همجية ومرتزقة اوردغان .

وأشار سعدة، إلى أن مصر على مدار تاريخها دائما تسعي للخير لكل جيرانها واشقائها واصدقائها ولم تفكر يوما في الاعتداء على اي دولة فهي أمة داعية للسلام وفي نفس الوقت لن تقبل بأي حال من الأحوال بالاعتداء على سيادة أمنها القومي والعربي والتاريخ يشهد أن الجيش المصري قادر على حماية البلاد بدعم الشعب المصري فلا الشعب يوماً خذل الجيش، ولا الجيش يوماً خذل الشعب.

وثمن نقيب الإعلاميين منح البرلمان الرخصة الدستورية والقانونية لقواتنا المسلحة لتحديد زمان ومكان الرد على التهديدات والاطماع التركية في الحصول على ثروات الشعب الليبي الشقيق واشعال الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، مؤكدا على أن موقف مصر ثابت تجاه القضية الليبية، وهو استعادة توازن اركان الدولة والحفاظ على مؤسساتها الوطنية،لتعود ليبيا الي الليبين شعب ووطن واحد.