شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب وممرضة ينفذان حياة مصري توقف قلبه قبل هبوط رحلة قادمة من السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح طاقم طبي علي الطائرة القادمة من السعودية إلى مطار القاهرة فى إنقاذ حياة شاب مصري الجنسية، توقف قلبه علي الطائرة نتيجة مضاعفات مرضه، وهبطت الطائرة وعليها الراكب بصحة جيدة بعد تدخل الطاقم الطبى، وتم نقله إلى المستشفى.

قالت مصادر طبية بالمطار فوجئ طاقم ضيافة رحلة طيران النيل رقم 2482 القادمة من الجوف بالسعودية ، بسوء حالة الراكب المصري ( 36 عاما) وتوقف قلبه ، وتبين أنه مريض قلب وشلل نصفى وفشل كلوي وقادم للقاهرة لاستكمال علاجه، وقام الدكتور حازم محمد بالحجر الصحي بالمطار والممرضة الهام زينهم اثناء تواجدهما لانهاء اجراءات وصول الركاب علي الطائرة ومناظرتهم قبل الهبوط للتاكد من خلوهم من أى عدوي بعمل إنعاش قلبى رئوي وتدخل طبي.

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