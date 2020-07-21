شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تنظم غدا احتفالية توزيع جوائز الصحافة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم نقابة الصحفيين احتفالية توزيع جوائز الصحافة المصرية لعام 2019، غدا الأربعاء الموافق 22 يوليو الجارى فى تمام الساعة الخامسة مساء بمسرح النقابة.

وقالت نقابة الصحفيين إنه نظرا للظروف الحالية سيقتصر الحفل على حضور الزملاء الفائزين فقط دون مرافقين، على أن يتم بث الحفل (أون لاين) عبر صفحة اللجنة الثقافية على فيس بوك.

وكانت نقابة الصحفيين أعلنت من قبل نتيجة مسابقة جوائز الصحافة المصرية لعام 2019، وحصدت ”الخليج 365” 4 جوائز في المسابقة، وذلك بعد اجتماع لجان تحكيم المسابقة برئاسة محمود كامل رئيس اللجنة الثقافية والمشرف العام على المسابقة، وعرضت اللجان نتيجة كل فرع من فروع المسابقة وحيثيات اختيارها وتم اعتمادها.

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وحصدت ”الخليج 365” جائزة في التغطية الخارجية، الأول حول موضوع.. ”الخليج 365” فى أرض الخوف باليمن للزميلة إيمان حنا بجريدة الخليج 365.

وأما فى جائزة الصحافة الفنية، حصل ”الخليج 365” على الجائزة الأولى حول موضوع: "بليغ حمدي مر من هنا".. وموضوع "فى ذكرى ميلاده الـــ122.. ووفاته الــ67 زكريا أحمد أبانا الذى فى المقام الشرقى للزميل وائل السمري.

وفى صحافة الفيديو، انفرد ”الخليج 365” بالجائزتين الأولى والثانية، حول فيديو أشواك في الأيدي الناعمة للزميلة منة الله حمدي، والجائزة الثانية: فيديو شريك الجسد للزميلين نهير عبد النبي ومحمد نبيل.