لن تساعد في امتحانات الثانوية الجديدة.. وزير التعليم يعلق على الدروس الخصوصية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:



قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الدروس الخصوصية مهما كان شكلها، لن تفيد في حل الامتحانات الجديدة للثانوية العامة.

وأضاف الوزير، في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الدروس الخصوصية سواء في السناتر أو المنازل أو اليوتيوب أو الزووم، لن تفيد تعليميًا، ولن تساعد على حل الامتحانات الجديدة في المرحلة الثانوية".

واختتم الوزير: "هي إهدار للوقت والمال".