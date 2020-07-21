اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الرياضيات البحتة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
يؤدي طلاب الشعبة الرياضية بالثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، امتحان الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية.
وتعد تلك الامتحانات آخر امتحانات الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019/2020.
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي يوم الأحد 21 يونيو الماضي، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا، وإجراءات أمنية مشددة.
ويؤدي امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 653 ألفًا و389 طالبًا وطالبة، تحت إشراف 168 ألفًا و389 معلمًا، في ثلاثة آلاف و313 لجنة أساسية، و56 ألفًا و591 لجنة فرعية.
واتخذت وزارة التربية والتعليم عددًا من إجراءات التأمين منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 14 طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا.
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