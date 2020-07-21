"عقب انتهاء الاستعدادات".. وزير التعليم يحدد موعد إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزراة ستعلن تفاصيل العام الدراسي الجديد في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2020.

وأضاف الوزير، في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، أن الإعلان سيكون عقب الانتهاء من جميع الاستعدادات.

وكان شوقي، كشف ملامح العام الدراسي الجديد في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا.

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وأكد شوقي في تصريحات تلفزيونية، أن الوزارة ستلجأ إلى نموذج من التعليم المدمج، الذي يقوم على أن يكون جزءً من العملية التعليمية في المدرسة والجزء الآخر بنظام التعلم عن بعد.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه بالنسبة لتلاميذ الصفوف من رياض الأطفال، سيكون الحضور إلى المدارس يوميًا، لأنهم في حاجة إلى التعامل المباشر مع المدرس.

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