حامي عرين “الأسود” يفوز بجائزة أحسن حارس في الدوري الاسباني

توج منير المحمدي، حارس المنتخب الوطني وفريق مالقا الاسباني، بجائزة أفضل حارس “زامورا” في بطولة دوري الدرجة الثانية للجارة الشمالية للمغرب. واحتل المحمدي صدارة ترتيب أفضل حراس مرمى فرق الدرجة الثانية بالدوري الاسباني بعدما تلقت شباكه 29 هدفا فقط خلال 38 مباراة. وتفوق المحمدي في صراع المنافسة على لقب أحسن حارس على كل من سيفوينتيس (حارس قاديس) ومارينيو (حارس سبورتينغ خيخون). ونجح المحمدي في الحفاظ على نظافة شباكه خلال 18 مباراة من أصل 38 مباراة شاركها فيها بقميص فريق مالقا، وهو ما جعله يحقق رقم 0.47 هدف خلال كل مباراة.

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