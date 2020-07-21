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الحكومة الرواندية تسمح بإعادة فتح المساجد

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أعلنت الحكومة الرواندية السماح بفتح المساجد في عموم البلاد، في إطار الخطة الحكومية الرامية إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة ، مع التقيد بالتوجيهات الطبية، خاصة التباعد البدني وارتداء الكمامات.

وكانت الحكومة الرواندية أعلنت إجراءات جديدة في يونيو الماضي لتخفيف القيود عن المناسبات الدينية ومنها السماح بحضور عدد محدود لحفلات الزواج والجنائز.

وتم الإعلان في الأول يونيو عن إجراءات تخفيف الإغلاق جزئياً في رواندا حيث تلقت الشركات العمومية والخاصة إذناً باستئناف العمل مع العمال الأساسيين بينما يستمر العمال الآخرون في العمل عن بعد.

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