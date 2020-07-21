شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تسجل 5 إصابة جديدة بكورونا و196 حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل

سجلت موريتانيا خمسين إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وذكرت وزارة الصحة الموريتانية، أمس، أنه بهذه الإحصائية يبلغ عدد الإصابات المؤكدة في موريتانيا 5923 حالةً، منها 3632 حالة شفاء، و155 حالة وفاة.

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