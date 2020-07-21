شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق تركي قطري.. وأردوغان يخشى تداعيات الهجوم على سرت والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت وسائل إعلام تركية أن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار استقبل في أنقرة أمس الإثنين وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا، ولم يذكر الإعلام التركي أي تفاصيل عن مضمون اللقاء الذي يأتي غداة لقاء وزير الدفاع التركي مع أمير قطر تميم بن حمد في الدوحة الأحد.

وكان الرئيس التركي أردوغان في أول زيارة خارج بلاده منذ انتشار فيروس «كورونا» قد التقى أمير قطر بالدوحة في الثاني من يوليو الجاري.

ويؤكد السياسي الليبي رضوان الفيتوري لـ ”الخليج 365” أن هذه اللقاءات ليست محض صدفة ولكنها في إطار تنسيق بين «محور الشر» المتمثل في «أنقرة والدوحة وجماعة الإخوان الإرهابية» لتفكيك ليبيا وإسقاطها في مستنقع الفوضى، كما أنه في سياق الخطة المعدة مسبقا لإحكام القبضة على منطقة الهلال النفطي لنهب خيرات ليبيا، التي تتطلب أولا السيطرة على «سرت».

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وجدد الجيش الوطني الليبي تأكيده على جاهزيته لمواجهة أي هجوم من ميليشيات الوفاق المدعومة من تركيا على مدينتي «سرت والجفرة» وسط البلاد، وقال مدير التوجيه المعنوي في الجيش الليبي خالد المحجوب في تصريحات متلفزة مساء الأحد إن القوات المسلحة الليبية مستعدة لكافة الاحتمالات والسيناريوهات، التي قد تحدث خلال الساعات القادمة.

وأوضح المحجوب أن الرئيس التركي أردوغان يخشى تداعيات الهجوم على «سرت والجفرة» إذ إن الاحتمال الأكبر هو اتساع دائرة المعركة وامتدادها لمناطق أخرى ما سيكبده وميليشياته خسائر فادحة.

لافتا إلى أن الأتراك يدرسون الهجوم الكاسح والسريع لتحقيق نتائج إيجابية في مدى زمني قصير، لكن تمركز قوات الجيش الليبي إضافة إلى الدعم العربي سيجهضان أحلام أردوغان.