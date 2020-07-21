السعودية: الثلاثاء المكمل لـ«ذي القعدة»... والوقوف بعرفة الخميس 30 يوليو

أعلنت المحكمة العليا السعودية تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة لهذا العام، مساء اليوم (الاثنين)، مشيرة إلى أن الوقوف بعرفة سيكون يوم الخميس 30 يوليو (تموز).

وأوضحت المحكمة، في بيان، أن «دائرة الأهلة عقدت بمقرها بمدينة الرياض جلسة مساء هذا اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441هـ، متحرية ما يردها عن ترائي هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1441هـ. وبعد الاطلاع على ما وردها من المحاكم ولجان الترائي في مناطق المملكة بهذا الخصوص، تبين أنه لم يتقدم أحد للشهادة برؤية الهلال بعد مغرب هذا اليوم».

وأضافت: «يكون يوم غد الثلاثاء هو المكمل لشهر ذي القعدة ثلاثين يوماً، وبعد غد الأربعاء الأول من شهر ذي الحجة - حسب تقويم أم القرى - الموافق للثاني والعشرين من شهر يوليو (تموز) 2020م هو غرة شهر ذي الحجة لهذا العام 1441هـ، والوقوف بعرفة يوم الخميس التاسع من شهر ذي الحجة لهذا العام 1441هـ، ويوافق الثلاثين من شهر يوليو 2020، وعيد الأضحى المبارك يوم الجمعة الذي يليه».