منظمة الصحة قلقة من تسارع انتشار وتيرة «كورونا» في أفريقيا

أعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، عن قلقها لتسارع وتيرة انتشار وباء «كوفيد-19» في أفريقيا التي كانت حتى الآن بمنأى من تفشٍ واسع له.

وقال مدير الحالات الصحية الطارئة في المنظمة مايكل راين خلال مؤتمر صحافي في جنيف: «أنا قلق جداً لواقع أننا بدأنا نرى تسارعاً لوتيرة المرض في أفريقيا، وعلينا أن نأخذ جميعاً ذلك بجدية تامة وأن نظهر تضامناً» مع الدول المعنية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وأفريقيا هي ثاني أقل قارات العالم تضرراً بـ«كوفيد-19» مع تسجيلها 15160 وفاة، بعد أوقيانيا، بحسب بيانات جمعتها وكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى مصادر رسمية الإثنين. لكن جنوب أفريقيا، أكثر دول القارة تضرراً من الوباء، تجاوزت عتبة خمسة آلاف وفاة الأحد.

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وحذر راين من أن «جنوب أفريقيا قد تكون مقدمة لما سيحصل في بقية أنحاء أفريقيا»، لافتاً إلى أن البلد سجل «أولى الإصابات باكراً جداً». وأوضح أن الوباء انتشر بدايةً في المناطق الغنية في جنوب أفريقيا قبل أن يتفشى بشكل أوسع «في المناطق الأكثر فقراً والبلدات والمناطق الريفية».

وكشف أن وتيرة تقدّم الوباء في العديد من دول القارة ليست أسرع مما يسجل في جنوب أفريقيا حيث ارتفعت الإصابات بنسبة 30% خلال الأسبوع الماضي. وأشار إلى أن نسبة تسارع الوباء في كينيا بلغت 31% وفي إثيوبيا 26% وفي مدغشقر 50% وفي زامبيا 57%. وأوضح أنه رغم أن عدد الإصابات في هذه الدول يبقى صغيراً حتى الساعة لكن «أعتقد أننا بدأنا نرى تسارعاً في انتقال العدوى في عدد من دول أفريقيا جنوب الصحراء».

ولفت راين إلى أنه «فيما تعيش جنوب أفريقيا حدثاً خطيراً جداً، أعتقد في الواقع أن هذا مؤشر إلى ما يمكن أن تواجهه القارة ما لم تُتّخذ إجراءات عاجلة».