الأمم المتحدة: السودان يحتاج الى 283 مليون دولار لمواجهة كورونا

طالبت الامم المتحدة الاحد بالحصول على 283 مليون دولار بصورة عاجلة لمساعدة السودان في مواجهة فيروس كورونا المستجد وآثاره الاقتصادية، في وقت يهدد الجوع ملايين من سكان البلاد.

وقال مكتب الامم المتحدة للشؤون الانسانية بالسودان (اوتشا) في بيان "دعت منسقة الأمم المتحدة المقيمة للشؤون التنموية والإنسانية في السودان غي ييب سون اليوم المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه للسودان وتقديم المساعدات للبلاد لتلبية الاحتياجات العاجلة والحرجة لملايين الأشخاص المتأثرين بالعواقب الصحية والاقتصادية لفيروس كورونا المستجد".

واكد المكتب أن "هناك حاجة ماسة الى أكثر من 283 مليون دولار أميركي لدعم الاستجابة التي تقودها الحكومة".

ونقل البيان عن ييب سون قولها "ما لم نتصرف الآن، ينبغي عندها أن نكون مستعدين لسلسلة من المآسي الإنسانية. إن المنظمات الإنسانية في السودان مستعدة لزيادة عملياتها لمساعدات عاجلة".

وسجل السودان وفق الاحصاءات الرسمية أكثر من عشرة آلاف اصابة بكوفيد-19 بينها 650 وفاة، ما اجبر الحكومة على فرض إغلاق كامل في العاصمة الخرطوم انتهى مطلع تموز/يوليو.

ويأتي ذلك في ظل صعوبات اقتصادية وانتظار الناس في طوابير لساعات من اجل الحصول على المواد الاساسية، إضافة الى بلوغ معدل التضخم في حزيران/يونيو نسبة 136 في المئة.

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