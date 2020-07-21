بـ 90 ألف تغريدة .. #كلنا_الجيش_المصري" يتصدر تويتر مصر

بالتوازي مع جلسة البرلمان المصري، التي شهدت موافقة بالإجماع على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية، بمهمات قتالية خارج حدود الدولة، شهدت ساحة "تويتر" في البلاد حالة متطابقة من الدعم الكبير للقوات المسلحة، ودورها في حماية الأمن القومي المصري.

وفور موافقة البرلمان المصري، دشن رواد موقع تويتر للتدوينات القصيرة هاشتاج بعنوان "#كلنا_الجيش_المصري"، تصدر قائمة الأعلى تداولا عبر موقع تويتر في مصر وعدد من الدول العربية.



وقال البرلمان في بيان له، إن هذه القوات تهدف للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

والبيان أضاف أنه: "عملاً بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، دعا الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس أعضاء المجلس للانعقاد في جلسة سرية حضرها ٥١٠ من أعضاء المجلس، وذلك في مساء الإثنين 20 يوليو الجاري، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات."

90 ألف تغريدة بـ "#كلنا_الجيش_المصري"

وشهد هاشتاج "#كلنا_الجيش_المصري" تفاعلا واسعا من المغردين المصريين والعرب على حد سواء، حيث تجاوزت عدد التغريدات داخل الهاشتاج بعد ساعات قليلة من تدشينه نحو 90 ألف تغريدة.

وحمل القاسم المشترك في تغريدات المصريين والعرب، مضامين الدعم الكامل للقوات المسلحة المصرية فى مهماتها خارج حدود الدولة؛ لحماية الأمن القومى المصرى؛ والوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية فى جميع قرارتها.



وعبر هاشتاج #كلنا_الجيش_المصري، قالت أسماء حسن عبر حسابها على تويتر :"جيشنا العظيم أشرف وأنبل الرجال خير أجناد الأرض، أنتم حماة تراب الوطن، وصمام الأمان في المنطقة، ربنا ينصركم".

100 مليون مصري يفوضون الجيش

وكتب مصطفى أحد رواد تويتر: "هناك دول تمتلك المال، إنما نحن نمتلك رجالا لا تقدر بمال الدنيا، الجيش المصري خير أجناد الأرض".

وأردفت أمل داخل نفس الهاشتاج: "أطلب ياريس هتلاقي 100 مليون فدائي فوضناك لحماية الأمن القومي المصري في الداخل والخارج".

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وفي معنى قريب، قال مغرد أخر عبر الهاشتاج: "كلنا ثقة في جيشنا وفي الرئيس.. 100 مليون مصري يدعم ويفوض جيش مصر؛ لحماية الأمن القومي المصري".

الصمت خيانة

كما شارك مغردون عرب بهاشتاج #كلنا_الجيش_المصري، وحمل تغريدة الناشط طلال من السعودية عبارات الثناء والتقدير للجيش المصري، وقال: "من السعودية وشعبها، نفخر، ونعتز بكم، ودعمنا ودعائنا لكم، وسيبقى الجيش المصري أقدم جيش في التاريخ؛ فخر لكل عربي، غيور على عروبته".

وأردف :"لا مجاملات ولا سكوت في هذه الظروف، ومن يصمت ولم يدعم جيش مصر ولو بكلمه فهو خائن".

وغرد أخر من السعودية ويدعى "محب السعودية الغامدي" : قلب في السعودية والثاني في مصر، أحنا ومصر بجسد واحد، عدونا واحد وديننا واحد".

العرب يتحدون ضد تركيا

إلى هذا، حملت هاشتاجات "وسوم" أخرى تفاعلا بين المغردين، حيث أعاد رواد تويتر استخدام هاشتاج "#العرب_يتحدون_ضد_تركيا، عقب جلسة البرلمان المصري.

وجرى تدشين "#العرب_يتحدون_ضد_تركيا؛ لتأييد الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع تركيا، التي أقرها البرلمان العربي يونيو الماضي؛ لردع أطماع نظام رجب طيب أردوغان.



وأكدوا أهمية اتحاد العرب في مواجهة أطماع أردوغان، الذين وصفوه بأنه "أعظم شر على العرب والمسلمين".

وأقر البرلمان العربي، في يونيو الماضي، استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع إيران وتركيا.

جاء إقرار الاستراتيجية في ظل استمرار تركيا بالتدخل العسكري غير المشروع في ليبيا، وعرقلة الوصول لحل سياسي، وتغذية الصراع عبر تسليح المليشيات التابعة لحكومة فايز السراج غير الدستورية، ونقل مرتزقة وجماعات إرهابية لدعمه، بهدف إطالة أمد الصراع سعيا للسطو على ثروات الشعب الليبي.