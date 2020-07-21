رجوي: النظام الإيراني ينشر الحروب في منطقة الشرق الأوسط

أكدت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، الإثنين، أن النظام في إيران يعمل على نشر الحروب في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن النظام يهدد المصالح الحيوية للشعب الإيراني وكذلك شعوب العالم.

جاء ذلك في كلمة لزعيمة المعارضة في الاجتماع الثالث للمؤتمر العالمي من أجل إيران حرة، عبر الإنترنت تحت عنوان "إرهاب النظام الإيراني - أغلقوا سفارات النظام وأطردوا عملائه ومرتزقته"، وبمشاركة حية من مجاهدي خلق.

وشارك في هذا الاجتماع مئات الشخصيات السياسية من أمريكا وأوروبا بما في ذلك ألبانيا، البلد المضيف لمجاهدي خلق وعدد من نواب الكونجرس الأمريكي وحيث ألقوا كلمات خلال وقائع المؤتمر.

وقالت رجوي، إن الإرهاب هو جوهر هذا النظام وجزء لا يتجزأ منه، مشيرا إلى أن رئيس هيئة حقوق الإنسان في السلطة القضائية التي تقطع الأطراف وتمارس الرجم اسمه جواد لاريجاني، الشقيق الأكبر للرئيس السابق لبرلمان النظام، وكذلك الشقيق الأكبر لرئيس السلطة القضائية السابق، صادق لاريجاني. هذا الشخص هو واحد من المنظرين الأوائل لإرهاب الملالي.

وشرحت رجوي في الاجتماع سجلًا من الأعمال الإرهابية للنظام ، مشيرة إلى سبيل المثال أنه في عام 1994، في ذكرى صدور فتوى اغتيال سلمان رشدي، قام جواد لاريجاني بتنظير إرهاب النظام تحت عنوان "نوع جديد من السلطة"، وهو أخذ الرهائن وصدور حكم القتل للرعايا الأجانب.

وقالت إنه بحلول نهاية عام 2001، سجلنا قائمة لأكثر من 450 عملية إرهابية نفذها النظام خارج إيران، 150 منها كانت ضد مجاهدي خلق في العراق، مثل تفجير حافلة أو شاحنة في قاعدة لمجاهدي خلق أو هجوم بـ (آر بي جي) على منازل سكنية لأمهات مجاهدي خلق في بغداد.

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وأشارت إلى جزء آخر من قائمة إرهاب النظام الإيراني خارجيا، كان قتل مجاهدي خلق والجماعات الإيرانية الأخرى في كردستان العراق وباكستان وتركيا وسويسرا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والنمسا وقبرص.

ولفتت إلى مؤامرتين إرهابيتين خططهما النظام في الربيع ثم صيف 2018 ضد المقاومة الإيرانية كانتا أكبر مؤامرات إرهابية في 40 عاما من تاريخ النظام الإيراني في أوروبا.

وأوضحت أن قادة النظام خططوا عملية إرهابية ضد المؤتمر السنوي العام لإيران حرة في باريس، ألقت شرطة بلجيكا الإرهابيين الذين كانوا من المقرر أن يفجر القنبلة في التجمع. الدبلوماسي الذي سلمهم القنبلة بأيديهم يقبع في السجن منذ عامين.

وتابعت إن إرهاب النظام يتقدم في ظل الصمت والإخفاء والتجاهل وغض الطرف والتسامح لأعماله، مشددة على أن الوقت قد حان لوقف كل هذه التجاهلات حيال أمن وسلام شعوب العالم.

وطالبت المجتمع الدولى بالعمل على وقف الانتهاكات الإيرانية، قائلة: "ندعو جميع مجالس التشريع الأوروبية والأمريكية إلى سن قوانين لطرد عملاء وزارة المخابرات وقوات الحرس للنظام الإيراني من بلدانهم".

وأكدت زعيمة المعارضة الإيرانية أن اتخاذ أي قرار صارم ضد هذا النظام وأي خطوة ضده تتخذ في أي مكان من العالم يمثل مساعدة وإسهاما في نضال الشعب الإيراني من أجل إسقاط النظام ويأتي في خدمة السلام والأمن الدوليين.