هداف الدوري الإيطالي.. كريستيانو رونالدو يقفز إلى الصدارة في 240 ثانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتزع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي للموسم الحالي.

وسجل رونالدو هدفين أحدهما من ركلة جزاء في الدقيقتين 51 و54 من عمر مواجهة لاتسيو المقامة على ملعب "أليانز" بالجولة رقم 34 من الدوري الإيطالي.

وخلال 240 ثانية، احتل رونالدو صدارة ترتيب هدافي المسابقة برصيد 30 هدفا بفارق هدف عن تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو الغائب عن التهديف منذ مواجهة تورينو بتاريخ 30 يونيو/ حزيران الماضي.

على الجانب الآخر، يتألق رونالدو بصورة واضحة منذ استئناف المسابقة منتصف يونيو/ حزيران الماضي، بعد فترة توقف دامت 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث سجل 9 أهداف.

ويعد رونالدو أول لاعب في التاريخ يسجل 50 هدفا أو أكثر في مسابقات الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري الإيطالي.

Advertisements

كما أنه أول لاعب لاعب في التاريخ أيضا خلال موسم واحد بـ3 دوريات أوروبية كبرى (إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا).

ولعب رونالدو لمانشستر يوتايتد الإنجليزي بين 2003 و2009، ثم انتقل لريال مدريد الإسباني خلال الفترة من 2009 إلى 2018، عام انتقاله ليوفنتوس.

فضلا عن ذلك، فإن رونالدو عادل الرقم القياسي من حيث تسجيل أهداف عن طريق ركلات جزاء خلال موسم واحد من الكالتشيو بواقع 12 هدفا متساويا مع جوسيبي سينوري نجم لاتسيو السابق، والذي وصل لهذا الرقم في موسم 1995-1996.



