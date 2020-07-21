باكستان تستأنف حملتها ضد شلل الأطفال بعد أشهر من تعليقها بسبب كورونا

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استأنفت باكستان اليوم الاثنين، حملة تطعيماتها ضد شلل الأطفال، لحماية عشرات الآلاف من الأطفال من المرض، بعد أشهر من تعليقها بسبب تفشي وباء كورونا.
ومن المقرر أن تستمر الحملة - التي تتم من خلال الزيارات المنزلية - لتطعيم 800 ألف طفل دون سن الخامسة، لمدة ثلاثة أيام في النقاط الساخنة التي ينتشر بها مرض شلل الاطفال.
وقال مسؤول إن هناك نحو 32 ألف شخص من العاملين في مجال الصحة، والذين تم تدريبهم على الإجراءات الوقائية وعلى التعامل بصورة آمنة مع الاطفال، سيشاركون في الحملة.
ولم يتلقَ ما لا يقل عن 40 مليون طفل التطعيمات الدورية منذ شهر آذار/مارس، مما أدى إلى اتساع فجوة المناعة بين الأطفال الضعفاء، ليثير مخاوف من أن يصاب المزيد من الأطفال بالمرض.
وكانت باكستان أطلقت في عام 1994 برنامجا للقضاء على شلل الأطفال وأوشكت جدا على ذلك، إلا أنها سجلت 147 حالة إصابة جديدة، وهو أعلى عدد يتم تسجيله منذ خمسة أعوام، في ظل مقاطعة تلقي التطعيمات، والهجمات التي تعرض لها العاملون في مجال الصحة في عام 2019 .
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