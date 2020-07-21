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الصحة العالمية تحذر من خطر إصابة نصف مليار شخص حول العالم بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يوليه 2020

حذر مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس جيبريسوس، من خطر تعرض نصف مليار شخص حول العالم لخطر الإصابة بفيروس المستجد (كوفيد 19).

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء "واس"، قال جيبريسوس في مؤتمر صحفي عبر الاتصال المرئي من مقر المنظمة بمدينة جنيف إن السكان الأصليين وغيرهم من الفئات المجتمعية الفقيرة تعاني من نقص الحصول على الخدمات الصحية الأساسية والمهمة، لاسيما في أوقات تفشي الجائحة أو غيرها الفيروسات.

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وأضاف أن محاصرة انتشار الفيروس لا يجب أن ينتظر التوصل إلى لقاح أو مصل مضاد له، بل يمكن الاستعانة بالإمكانات المتاحة حالياً لوقف انتشاره، وهي عزل المصابين وفحص من خالطوهم للتأكد من خلوهم من الإصابة بالفيروس.

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية استفادت من تجاربها مع دول غرب إفريقيا أثناء مواجهة تفشي فيروس (إيبولا) التي أثبتت أن عزل الإصابات هو أفضل السبل للحد من انتشار الفيروسات، وهو ما يجب القيام به الآن للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وقال إن الأمل معقود على القيادات القوية والمشاركة المجتمعية بما في ذلك دعم منظمات المجتمع المدني لجميع الجهود الرامية إلى محاصرة انتشار الفيروس.

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