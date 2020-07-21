ضبط ٥ أطنان من الأسماك الفاسدة بدمياط الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:
شنّت مديرية الطب البيطري في دمياط، مساء الإثنين، حملة موسعة بالتنسيق مع ضباط مباحث التموين، برئاسة الرائد أحمد عبدالباقي، للرقابة على الأسواق والمحال التجارية والتفتيش على اللحوم.
أسفرت الحملة عن ضبط ٥ أطنان من الأسماك الفاسدة، مختلفة الأنواع، داخل ثلاجة بضائع بمدينة دمياط الجديدة، وذلك بعد فحصها وتحليلها معمليًا.
وحرر المحضر القانوني للعرض على النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات.
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