عاجل.. حريق في الأردن جراء سقوط قذيفة من خارج الحدود في إربد

نشب اليوم الاثنين، حريق في منطقة خالية من السكان في لواء بني كنانة في محافظة أربد بالأردن.

ووفقًا لموقع روسيا اليوم الأخباري، أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني أنه "تبين أن

الحريق ناتج عن قذيفة من خارج الحدود".

ونوه، إلى أنه "لم تقع أية إصابات تذكر"، وأنه تم فتح تحقيق في الحادثة.