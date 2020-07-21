تمديد حظر السفر من وإلى ولاية الخرطوم لما بعد عيد الأضحى

اصدرت السودان اليوم الاثنين، قرارا بتمديد حظر السفر من وإلى ولاية الخرطوم سواء للمركبات العامة أو الخاصة لما بعد عيد الأضحى.

ووفقًا لموقع روسيا اليوم الأخباري، جاء القرار ضمن جملة من القرارات، اتخذتها اللجنة استنادا إلى التقارير والتوصيات التي

استعمت إليها اللجنة في اجتماعها رقم 72 الذي انعقد يوم الأحد.

وطالبت اللجنة من الجميع "التعامل بحذر وجدية، مع اقتراب مناسبة عيد الأضحى المبارك"، مشددة على عدم الاستهانة بالمخاطر التي تنجم

عن المخالطة والازدحام وعدم التقيد بلبس الكمامات أو التعقيم المنتظم وغيرها مما توصى به السلطات الصحية في البلاد.

وكشفت اللجنة عن تزايد ملحوظ في عدد الإصابات بالعاصمة والولايات، حيث لا تزال النسبة الأكبر منها في ولاية الخرطوم بإجمالي حالات كورونا يتجاوز 8 آلاف حالة بنسبة تقارب 75% من إجمالي الحالات.