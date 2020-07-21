اخبار العالم

التحفظ على أموال وودائع المتهم الرئيسي في قضية غسيل الأموال في الكويت

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أصدر بنك الكويت المركزي منشورا على جميع البنوك الكويتية والأجنبية بالتحفظ على أموال الإيراني (ف.ص) المتهم الرئيس في ما يعرف بـ "شبكة فؤاد" التي تم ضبطها أخيراً بتهمة غسل الأموال.

 

ونقلت صحيفة الراي عن مصادر مطلعة أن البنك المركزي طلب من جميع البنوك العاملة في الكويت التحفظ أيضاً

على حسابات المتهم الإيراني الشخصية وحسابات الودائع وأي أموال أو أوراق مالية أخرى مودعة بهذه الحسابات أو بصناديق الاستثمار، أو تودع مستقبلاً مع تجميد الأموال.

 

Advertisements

كما طلب البنك المركزي وفقاً للمصادر  من البنوك منع المتهم الإيراني أو من

يوكله أو من ينوب عنه، أو من يمثله من التصرف في الحسابات أو إدارتها، وذلك بناء لطلب النائب العام المستشار ضرار العسعوسي.

 

وسبق لـلبنك المركزي الكويتي أن استفسر قبل أيام من البنوك عن حسابات وتعاملات 4 شخصيات، منها المتهم الإيراني، إضافة إلى 3 كويتيين، يتردد أن لديهم علاقة مع «شبكة فؤاد»، لكنه لم يطلب وقتها من المصارف اتخاذ أي إجراءات بتجميد أموالهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحفظ على أموال وودائع المتهم الرئيسي في قضية غسيل الأموال في الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا