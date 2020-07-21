التحفظ على أموال وودائع المتهم الرئيسي في قضية غسيل الأموال في الكويت

أصدر بنك الكويت المركزي منشورا على جميع البنوك الكويتية والأجنبية بالتحفظ على أموال الإيراني (ف.ص) المتهم الرئيس في ما يعرف بـ "شبكة فؤاد" التي تم ضبطها أخيراً بتهمة غسل الأموال.
ونقلت صحيفة الراي عن مصادر مطلعة أن البنك المركزي طلب من جميع البنوك العاملة في الكويت التحفظ أيضاًعلى حسابات المتهم الإيراني الشخصية وحسابات الودائع وأي أموال أو أوراق مالية أخرى مودعة بهذه الحسابات أو بصناديق الاستثمار، أو تودع مستقبلاً مع تجميد الأموال.
كما طلب البنك المركزي وفقاً للمصادر من البنوك منع المتهم الإيراني أو منيوكله أو من ينوب عنه، أو من يمثله من التصرف في الحسابات أو إدارتها، وذلك بناء لطلب النائب العام المستشار ضرار العسعوسي.
وسبق لـلبنك المركزي الكويتي أن استفسر قبل أيام من البنوك عن حسابات وتعاملات 4 شخصيات، منها المتهم الإيراني، إضافة إلى 3 كويتيين، يتردد أن لديهم علاقة مع «شبكة فؤاد»، لكنه لم يطلب وقتها من المصارف اتخاذ أي إجراءات بتجميد أموالهم.
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