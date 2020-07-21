أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الاثنين، تسجيل 50 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
ونقلت الإذاعة الموريتانية عن الدكتور سيدي ولد الزحاف مدير عام الصحة العمومية، قوله
وأضاف أنه تم شفاء 196 شخصا، ليصل إجمالي الذين تعافوا من الوباء إلى 3632 مصابا، في حين يواصل 2141 مصابا علاجهم في المستشفيات، وبلغ إجمالي الوفيات 155 شخصا.
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا بموريتانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.