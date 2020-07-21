تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا بموريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الاثنين، تسجيل 50 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت الإذاعة الموريتانية عن الدكتور سيدي ولد الزحاف مدير عام الصحة العمومية، قوله

إنه وبعد إجراء 742 فحصا تم تسجيل 50 إصابة مؤكدة من كورونا، ليصل إجمالي الإصابات في موريتانيا منذ الرابع عشر مارس الماضي إلى 5923 شخصا.وأضاف أنه تم شفاء 196 شخصا، ليصل إجمالي الذين تعافوا من الوباء إلى 3632 مصابا، في حين يواصل 2141 مصابا علاجهم في المستشفيات، وبلغ إجمالي الوفيات 155 شخصا.