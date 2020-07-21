محمد بن سلمان يتصدر التريندات بعد دخول العاهل السعودي المستشفى

تصدر محمد بن سلمان مؤشرات البحث العالمي جوجل، في المملكة العربية السعودية والوطن العربي، وذلك بعد أن تلقى اتصالاً من ولي عهد الكويت.

وتلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اتصالاً هاتفياً، الاثنين، من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، اطمأن خلاله على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، سائلا الله تعالى أن يمتعه بالصحة والعافية.

وقد طمأن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي عهد الكويت على صحة خادم الحرمين الشريفين، معرباً عن شكره على مشاعره الأخوية

الصادقة.

يذكر أن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، دخل الاثنين، مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات، جراء وجود التهاب في المرارة، بحسب ما أوضح بيان صادر عن الديوان الملكي.

كما تصدر الملك سلمان، تريندات مؤشر البحث العالمي جوجل، في مصر والمملكة العربية السعودية، وذلك بعد دخوله لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

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وودعا عدد من الفنانين فى الوطن العربى والعالم، بسلامة العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين

الشريفين، بعد نقله إلى مستشفى الملك فيصل التخصصى فى الرياض، لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب فى المرارة.

وقال الفنان السعودى عبادى الجوهر، عبر حسابه على تويتر: "اسأل الله أن يحفظ سيدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أيده الله وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية.

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بينما كتب المطرب عبد المجيد عبد الله: "ألف لا بأس يابو فهد.. نسأل الله له الشفاء العاجل".

فيما كتبت المطربة الإماراتية أحلام: "اللهم اعفِ عن والدنا الغالى الملك سلمان بن عبد العزيز.. يارب يا أرحم الراحمين، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، والدنا الملك سلمان استودعناك الرحمن".

وكتب المطرب الكويتى الكبير عبد الله الرويشد: "الله يحفظك يا ابو فهد".