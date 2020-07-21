النواب الليبي : قرار البرلمان المصري جاء تلبية للمطالب الليبية ولحفظ الأمن القومي المصري

نقلت شبكة سكاي نيوز الأخبارية في نبأ عاجل لها منذ قليل مساء اليوم الأثنين، عن المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي المريمي أن قرار البرلمان المصري جاء تلبية للمطالب الليبية ولحفظ الأمن القومي المصري.
ووافق البرلمان المصري، اليوم الاثنين، على إرسال عناصر من الجيش في مهام قتالية خارج حدود الدولة، لأجل الدفاع عن الأمن القومي للبلاد، ضد أعمال الميليشيات وعناصر الإرهاب الأجنبية.
وأكد قرار البرلمان المصري أن القوات المسلحةلديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على الأخطار والتهديدات.
وجرت الموافقة على إرسال عناصر من الجيش إلى خارج البلاد، في جلسة سرية حضرها 510 من أعضاء المجلس، كما شهدت حضور وزير شؤون المجالس النيابية، المستشار علاء فؤاد، واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع.
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