رئيس مجلس السيادة السودانى يتسلم رسالة من الرئيس الأريترى

تسلم الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة السوادني، رسالة خطية من الرئيس الأريتري أسياس أفورقي، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات التعاون العسكريوسبل تعزيزها.
رأس وفد رفيع المستوى.
وأوضحت وكالة الأنباء السوانية اليوم الإثنين أن رئيس مجلس السيادة السوداني تسلم الرسالة من رئيس هيئة الأركان لقوات الدفاع الأريترية الفريق فيلبوس ولد يوهانس الذي يزور البلاد على
والأمني لمجابهة التحديات المشتركة وخلق مناخ ملائم للتعاون في المجالات الأخرى لأجل تحقيق تطلعات شعبي البلدين الشقيقين.
ووجه البرهان قيادات المؤسسات العسكرية في البلدين لاغتنام الفرص المتاحة لتطوير علاقات البلدين في مجالات التعاون العسكري
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