رئيس مجلس السيادة السودانى يتسلم رسالة من الرئيس الأريترى

تسلم الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة السوادني، رسالة خطية من الرئيس الأريتري أسياس أفورقي، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات التعاون العسكري

وسبل تعزيزها.



وأوضحت وكالة الأنباء السوانية اليوم الإثنين أن رئيس مجلس السيادة السوداني تسلم الرسالة من رئيس هيئة الأركان لقوات الدفاع الأريترية الفريق فيلبوس ولد يوهانس الذي يزور البلاد على

رأس وفد رفيع المستوى.



ووجه البرهان قيادات المؤسسات العسكرية في البلدين لاغتنام الفرص المتاحة لتطوير علاقات البلدين في مجالات التعاون العسكري

والأمني لمجابهة التحديات المشتركة وخلق مناخ ملائم للتعاون في المجالات الأخرى لأجل تحقيق تطلعات شعبي البلدين الشقيقين.