200 مليون جرعة لقاح روسية

وقال كيريل ديمترييف وهو رئيس الصندوق السيادي الروسي الذي يمول البحوث الرامية لتطوير لقاح روسي، في مقابلة مع موقع «ستوب كورونا فيروس» إن المرحلة الأولى من التجارب السريرية في روسيا «انتهت على أن تنتهي المرحلة الثانية بحدود الثالث من أغسطس».
ولفت إلى أن المرحلة الثالثة من التجارب ستحصل على الأراضي الروسية وفي بلدان أخرى عدة، بينها خصوصا الإمارات العربية المتحدة وتركيا وبلدان إفريقية، على أن تنتهي بشهادة توثيق في روسيا اعتبارا من أغسطس. وأضاف ديمترييف «بعيد ذلك، ننوي البدء بإنتاج (اللقاح) على نطاق واسع».
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