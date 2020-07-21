الحجز على أملاك حاكم مصرف لبنان

وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام»، أن القرار جاء على خلفية شكوى ضد حاكم مصرف لبنان بجرائم النيل من مكانة الدولة المالية وحض الجمهور على سحب الأموال المودعة في المصارف وبيع سندات الدولة إضافة إلى الإهمال الوظيفي والاختلاس.
وأشارت الوكالة إلى أنه تم تكليف طالبي الحجز بإبراز النظام المنصوص عليه من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي، تمهيداً للبت بطلب إلقاء الحجز على مخصصات المحجوز بوجهه.
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