اعتقال فلسطينيين في جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أسيرين فلسطينيين محررين، بعد اقتحام مدينة جنين ومخيمها، وأصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي خلال مواجهات وقعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في المدينة.

وذكرت مصادر فلسطينية في جنين، أن الشاب إسلام فائق ضبايا أصيب بالرصاص الحي، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال المدينة ومخيمها، وتم اعتقال الأسيرين المحررين نعيم جمال زبيدي، ويوسف عماد العامر.