محمد بن سلمان يطمئن ولي عهد الكويت على صحة الملك

تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، اتصالاً هاتفياً أمس من ولي العهد بدولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اطمأن خلاله على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، سائلا الله تعالى أن يمتعه بالصحة والعافية. وقد طمأن الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد الكويت على صحة خادم الحرمين الشريفين، معرباً عن شكره له على مشاعره الأخوية الصادقة.



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