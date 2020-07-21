فصل جديد من الفوضى..خطف ناشطة ألمانية في بغداد

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وفي جديد مسلسل الخطف، أكد مصدراً أمنياً اختطاف مجهولين لناشطة ألمانية، مساء الاثنين 20 تموز، على كورنيش نهر دجلة في وسط بغداد، على بعد أمتار من مركز “تركيب” الداعم للفنانين الشباب والذي تعمل فيه.

كما أوضح المصدر لوكالة فرانس برس أن “هيلا مويس خطفت من قبل مجهولين يستقلون سيارتين، واحدة من نوع بيك آب”، وذلك خلال تجولها على دراجة هوائية في شارع أبو نواس الممتد على طول نهر دجلة إلى حي الكرادة في وسط بغداد.

وكان هاتف مويس خارج الخدمة مساء الاثنين، ورفضت السفارة الألمانية التعليق على عملية الخطف.

يشار إلى أنه منذ بداية العام الحالي، خطف صحافيان فرنسيان لأيام عدة، إضافة إلى ثلاثة عاملين في مجال حقوق الإنسان أفرج عنهم بعد شهرين من الاحتجاز إثر اختطافهم مع عراقي في حي الكرادة نفسه.

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“نشيطة خلال الاحتجاجات”

ومنذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تعرض عشرات الناشطين إلى عمليات اغتيال أو اختطاف، ولا يزال بعضهم في عداد المفقودين.

ومؤخراً، اغتيل الباحث العراقي، هشام الهاشمي، برصاص مسلحين أمام منزله في بغداد.

كما أكدت إحدى صديقات مويس لوكالة فرانس برس أن صديقتها أعربت منذ اغتيال الهاشمي عن قلقها، إذ إنه كان داعماً لقضية المتظاهرين. وقالت ذكرى سرسم: “تحدثنا الأسبوع الماضي، وكانت قلقة بعد الاغتيال لأنها كانت نشيطة خلال الاحتجاجات”.

وتمت عملية الخطف على مقربة من مركز للشرطة، لكنّ أحداً من قوات الأمن لم يتدخّل، وفق المصدر نفسه.

وكان هاتف مويس خارج الخدمة مساء الاثنين، ورفضت السفارة الألمانية التعليق على عملية الخطف.