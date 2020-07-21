ترامب : ارتداء الكمامة “عملا وطنيا”

وأعرب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الإثنين، عن تأييده استخدام الكمامة تحسبا لفيروس كورونا المستجد، معتبرا ذلك عملا “وطنيا” بعدما تبنى لوقت طويل موقفا ملتبسا من هذه المسألة الحساسة.

وكتب ترامب على تويتر “كثيرون يقولون إن وضع كمامة هو عمل وطني حين تستحيل ممارسة التباعد الاجتماعي. ولا أحد أكثر وطنية مني”، مرفقا تغريدته بصورة له وهو يضع كمامة.

وكان ترامب يرفض ارتداء الكمامة، أو القناع الواقي، أو الطلب من الأميركيين القيام بذلك، قائلا في أكثر من مناسبة إن ذلك يعد “خيارا شخصيا”.

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لكنه شوهدمؤخرا مرتديا قناعا واقيا في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني، حيث التقى ببعض الجنود وعمال الرعاية الصحية.

يذكر أن ترامب، سبق وأن قال إنه سيرتدي الكمامة لو كان عليه الاختلاط مع أشخاص آخرين، دون مسافة بينه وبينهم، أو التواجد في حشد من الناس ولا يمكنه الحفاظ على قواعد التباعد.

وتوصي المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها بارتداء الكمامة لإبطاء انتشار الفيروس التاجي.