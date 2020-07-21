هل استهدفت الغارات الإسرائيلية في سوريا ضباط من إيران وحزب الله؟

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وأفادت وكالة ستيب نيوز الإخبارية عن سقوط أحد صواريخ الدفاع الجوي للنظام السوري في أشرفية صحنايا وآخر بين منطقة المزة وأراضي داريا غرب دمشق مما أدى لانفجار قوي و حريق دون معلومات عن اصابات حتى الآن.

وفي السياق نفسه نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر مخابرات غربية قولها إن الضربات الاسرائيلية استهدفت أهدافا مدعومة من إيران في سوريا.

وكانت قد أعلنت وكالة الأنباء السورية سانا ” التابعة للنظام السوري” منذ وقت قليل بأن “الدفاعات الجوية للجيش السوري تصدت لصواريخ اسرائيلية وأسقطت عدداً منها في سماء دمشق”.

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