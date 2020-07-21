كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الصحة العالمية: ارتفاع عدد الإصابات بـ"إيبولا" في الكونغو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، أن حالات الإيبولا في غرب جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفعت إلى 60 حالة، وإن إقامة الجنازات أمر يبعث على القلق فيما يتعلق بانتشار المرض.

وأشار خبير الطوارئ في المنظمة مايك رايان، إلي أنه جرى رصد ثلاث حالات أخرى في مطلع الأسبوع، ليصل الإجمالي إلى 56 حالة مؤكدة وأربع حالات مشتبه بها في التفشي الذي أعلن عنه الشهر الماضي في الإقليم الاستوائي في الكونغو.

وقال رايان خلال إفادة افتراضية من مقر المنظمة التابعة للأمم المتحدة في جنيف "المرض نشط وليس تحت السيطرة"، مشيراً إلى طقوس الدفن كسبب للقلق.