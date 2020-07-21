كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر إصابة 12 شرطي جراء أعمال شغب في ولاية سياتل الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت شرطة سياتل، اليوم الاثنين، أن هناك مجموعات من المتظاهرين، قاموا بأعمال نهب للمتاجر بالإضافة إلى رمي الحجارة والزجاجات على عناصر الشرطة.

وأضافت الشرطة أن المتظاهرين استهدفوا العديد من الشركات في وسط المدينة مما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 12 ضابطا، مشيرة إلى اعتقال متظاهرين اثنين.

Advertisements

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الاحتجاجات انطلقت صباح الأحد وكانت سلمية في البداية، مضيفة أن مجموعة من الأشخاص المسلحين بمضارب البيسبول، ظهرت مع منتصف النهار في الشوارع.

إلى ذلك، تجمع المئات من المتظاهرين في عدة ولايات أمريكية، وأشعلوا النيران ودقوا الطبول وأقاموا أمسيات شعرية واستخدموا النار في التعبير عن غضبهم ضد الحكومة ضمن حملات الاحتجاج، علما أن الشرطة طلبت من المتظاهرين المغادرة أو الاعتقال، بسبب أعمال الشغب التي قام بها بعضهم في عدة ولايات ومدن أمريكية مثل كولورادو وبورتلاند وسياتل.

جدير بالذكر أن احتجاجات جماهيرية وأعمال الشغب اجتاحت المدن الأمريكية في أواخر مايو - أوائل يونيو، بعد وفاة جورج فلويد على يد الشرطة في مينيابوليس.