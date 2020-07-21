أعلنت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية الشهيرة، التي تمنح جائزة الكرة الذهبية “بالون دور” لأفضل لاعبي العالم، اليوم الاثنين، إلغاء جائزتها للعام الحالي.
وقالت “فرانس فوتبول” عبر موقعها الرسمي، إنه بسبب الظروف الاستثنائية للعام الحالي، فإنه تقرر لأول مرة في التاريخ، إلغاء جائزة “بالون دور” للعام الحالي، لما أسمته عدم تكافؤ فرص اللاعبين للمنافسة على الجائزة بسبب الأوضاع الاستثنائية التي مر بها الموسم الكروي الحالي، على خلفية تفشي فيروس كورونا.
وذكرت المجلة الفرنسية، أن الجائزة ليست فقط فردية في طبيعتها، ولكن تحتفي بالجماعية والمساندة والمسؤولية في الرياضة والعالم الكروي، ولذا ليس عدلا منحها الموسم الحالي، موضحتا أنه سيكون صعبا جمع كل المرشحين في نفس المكان بسبب الظروف الحالية، كما أن على صعيد الأرقام والإحصاء، سيكون الوضع معقدا بسبب التوقف الطويل لمنافسات كرة القدم.
وختمت المجلة بيانها، بالإشارة إلى قيمة وأهمية الجائزة، ونزاهة عملية الاختيار “جعلت حتميا عدم منحها الموسم الجاري، والتركيز مثل بقية البشرية على الأمور الأكثر أهمية حول العالم”.
ويعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، آخر من توج بالكرة الذهبية، وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالجائزة المرموقة، برصيد خمس كرات.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب كورونا..لن يكون هناك فائز بالكرة الذهبية عام 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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