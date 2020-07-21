شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط مخطط إرهابي في تونس والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس، إحباط مخطط إرهابي، والكشف عن عنصر متشدد تابع لتنظيم داعش الإرهابي.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن وحداتها الأمنية تمكنت من إحباط مخطّط إرهابي من خلال إيقاف عنصر إرهابي كان يخطّط لاستهداف دوريّة أمنيّة بإحدى ولايات الجنوب بواسطة عبوة ناسفة.
وأضافت الوزارة أنه خلال العملية حُجزت المستلزمات الأوّليّة لإعداد العبوة الناسفة، مشيرةً إلى أن الأبحاث بشأنه لا تزال متواصلة.
وكانت الداخلية التونسية قد أعلنت السبت الماضي الكشف عن عنصر إرهابي خطير مبايع لما يُسمّى تنظيم "داعش" الإرهابي، ثبت تلقيه لتكوين معمّق في صناعة المتفجرات، كما سعى إلى الحصول على مكوناتها، في إطار مخطط لاستهداف إحدى الوحدات الأمنية.
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