شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الغارات الإسرائيلية فى سوريا تستهدف منظومات للدفاع الجوي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020 أفاد مراسل العربية، أن الغارات الإسرائيلية في سوريا استهدفت منظومات للدفاع الجوي، وذلك وفق خبر عاجل.

وكانت وكالة سانا قد قالت، أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي من فوق منطقة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل. وفيما شاركت مروحيات إسرائيلية في القصف لمواقع في سوريا، وأكد المرصد السورى، أن قصف إسرائيلي على مواقع الميليشيات الإيرانية في محيط دمشق.

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