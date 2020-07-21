بعد موافقة «البرلمان».. قدرات القوة الأعظم في المنطقة.. الجيش المصري الأول عربيًا وإفريقيًا والتاسع عالميًا

تحت عنوان: "رسالة الحسم.. هذه قوة مصر الضاربة"، احتفت مواقع وصفحات عربية بإمكانيات وقدرات الجيش المصرى الكبيرة، من خلال القدرة على تنفيذ أي مهمة داخل مصر وخارجها من خلال فيديو يستعرض هذه الإمكانيات.

ويؤكد الفيديو أن مصر رأس الحربة للأمن القومى الإقليمى والعربى، حيث تملك موارد هائلة ومكانة دولية بحاجة إلى قوة عسكرية تحصنها، حيث أن الجيش المصرى التاسع عالميا. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

واستعرض القوات المختلفة والمتنوعة للجيش المصرى من طائرات وأنظمة صواريخ دفاعية وهجومية، وكذلك طائرات هجومية ودفاعية ومطارات عسكرية وذخيرة فائقة التطور، وما يميزها من درع جوى، وصولا إلى القوات البحرية التى حاملات مروحية عملاقة بمثابة قواعد متحركة وسفن وفرقطاطات وغواصات استراتيجية، حيث أن مصر لديها أسطول بحرى متنوع القوات، وقوات إنزال جوى.

وكذلك يستعرض القلاع عسكرية غير نمطية مثل قاعدة برنيس العسكرية وقاعدة محمد نجيب العسكرية، فضلا عن وجود 500 ألف جندي عامل وعشرات آلاف الضباط والخبرات العسكرية وخلفها قوة بشرية 35 مليون مؤهل للخدمة العسكرية، مما يجعل مصر قوة متكاملة ورادعة وحاسمة، وذلك وفق "سكاى نيوز".

وشهد الفيديو تفاعلا كبيرا فى الدول العربية من خلال التأكيد على قدرة الجيش المصرى، وأهمية مصر فى الحفاظ على الأمن القومى العربى.

سلطت إكسترا نيوز الضوء في تقرير لها على تصنيف جلوبال فاير باور، المختص بتصنيفات الجيوش عالميا فى أحدث تقرير له عن قائمة 2020 لأهم جيوش العالم.

وركزت في تقريرها على صعود الجيش المصرى للمركز التاسع عالميا، متقدما 3 مراكز على التوالى، متجاوزا جيوش دول البرازيل وألمانيا وتركيا وإيران وإسرائيل، التى جاءت فى المركز رقم 18 عالميا.

وقالت خلال التقرير إن التصنيف العالمى وفقا لجلوبال فاير باور وضع الجيش الأمريكى فى المقدمة محتلا المركز الأول، بينما جاء الجيش الروسى فى المركز الثانى، فيما جاء الجيش الصينى بالمركز الثالث، تلاه الجيش الهندى بالمركز الرابع، ثم الجيش اليابانى فى المركز الخامس، ثم كوريا الجنوبية فى المركز السادس عالميا، كما ركزت خلال التقرير على ترتيب الدبابات والمدفعية وسلاح الطيران والمدفعية.

وضمت القائمة الجيش الفرنسى الذى جاء فى المركز السابع عالميا، والجيش البريطانى بالمركز الثامن عالميا، حيث يسبق الجيش المصرى فى التصنيف مباشرة، بعدما احتل الأخير المركز التاسع، فيما جاء الجيش البرازيلى فى المركز العاشر، ليغلق قائمة الـ 10 الكبار عالميا.

ووافق البرلمان اليوم الاثنين، على نشر قوات مسلحة في الخارج لمحاربة "ميليشيات إجرامية" و "عناصر إرهابية أجنبية" في "الاتجاه الاستراتيجي العربي.

وجاء في بيان صدر عن البرلمان "وافق المجلس بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية للدفاع عن الأمن القومي في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية". حسبما نشر موقع "سكاي نيوز".

وأكد قرار البرلمان أن القوات المسلحة لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على الأخطار والتهديدات.

وجرت الموافقة على إرسال عناصر من الجيش إلى خارج البلاد، في جلسة سرية حضرها 510 من أعضاء المجلس، كما شهدت حضور وزير شؤون المجالس النيابية، المستشار علاء فؤاد، واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع.

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وكان رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية صالح الفاندي، قد أوضح أن القبائل طلبت من الرئيس تدخل الجيش في حال شنت الميليشيات التابعة لحكومة طرابلس المدعومة من تركيا هجوما على سرت.

وأكد الفاندي، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، أن الجيش المصري سيتدخل في حال تمادت تركيا والميليشيات التابعة لها في ليبيا، مضيفا أن لقاء السيسي في القاهرة "كان تاريخيا وقويا، وتناول كافة الجوانب التي تهم ليبيا".

نقاط قوة الجيش المصري

احتل الجيش المرتبة التاسعة بين أقوى 138 جيشا حول العالم، وفقا لتصنيف موقع "غلوبال فاير باور" الصادر هذا العام، والمتخصص بتصنيف جيوش العالم حسب قوتها، الأمر الذي يشير إلى إمكانيات التسليح الكبيرة التي يتمتع بها، وجاهزيته العالية.

وفيما يتعلق بالقدرات العسكرية يمتلك الجيش 1054 طائرة حربية متنوعة، بينها 215 مقاتلة، و88 هجومية، و59 نقل عسكري، إضافة إلى طائرات التدريب والمهام الخاصة والمروحيات التي يصل عددها إلى 294 مروحية بينها 81 مروحية هجومية، بحسب "غلوبال فاير باور".

كذلك تمتلك مصر أكثر من 4.2 آلاف دبابة، وأكثر من 11700 مدرعة، إضافة إلى أكثر من 2100 مدفع ميداني، وأكثر من 1100 مدفع ذاتي الحركة، ونحو 1100 راجمة صواريخ.

أما قوة الجيش البحرية فتتكون من 7 فرقاطات، و7 طرادات، و45 زورق دورية، و31 كاسحة ألغام بحرية، إضافة إلى 8 غواصات بينها 3 غواصات هجومية.

وحلّ الجيش في المركز الرابع عالميا، في قوة الدبابات، والسادس عالميا في العربات المدرعة، والسادس عالميا في المدفعية الذاتية.

وحصد الجيش نقاطا مرتفعة في قوة قواعد الصواريخ، التي حلت كذلك بالمرتبة السادسة عالميا.

أما في القوة البحرية، فحصل الجيش المصري على تقييم مرتفع جدا في قوة الألغام والألغام البحرية، التي جاءت بالمركز الثاني عالميا، بينما حصلت مصر على المركز الثالث عالميا في تقييم حاملات الطائرات التابعة للجيش المصري.

وفي القوة الجوية، جاءت المقاتلات التدريبية في المركز الخامس عالميا، بينما حلت المروحيات المقاتلة بالمركز الثامن عالميا.