«البرلمان الليبى» يعلق على موافقة «النواب» على إرسال قوات في مهام قتالية خارج البلاد.. ويؤكد: تركيا قللت من حدة تصريحاتها بعد الموقف المصري

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق أن موافقة البرلمان المصري اليوم جاءت استجابةً لكلمة رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح أمام البرلمان المصري واستجابةً لما طالب به مجلس النواب الليبي الممثل الشرعي المنتخب من الشعب الليبي وجاء استجابةً لنداء أشقائهم الليبيين وممثليهم من مشائخ وأعيان وعُمد القبائل الليبية خلال لقائهم بالرئيس عبدالفتاح السيسي الأيام القليلة الماضية للتصدي لكافة الأخطار التي تُحدق بأمن ليبيا ومصر القومي المشترك.

وأشاد بليحق فى تصريحات خاصة لموقع "اليوم السابع"، بموافقة مجلس النواب المصري على إرسال قوات على الحدود الغربية، مؤكدا أن ذلك يأتي للتصدي للأطماع الخارجية في ليبيا من جانب تركيا الداعمة للإرهاب والتطرف والمليشيات الخارجة عن القانون التي لم تتوقف عن خرق قرارات مجلس الأمن الدولي والقرارات الدولية بحظر توريد الأسلحة عبر إرسالها المتواصل إلى يومنا هذا للسلاح والعتاد والمرتزقة لدعم المليشيات المسلحة.



وأشار بليحق إلى أن قرار البرلمان المصري اليوم جاء دعمنا لأشقائهم في ليبيا من أجل المضي قدماً في الحفاظ على أمن ليبيا ومصر والمنطقة من الأطماع الاستعمارية التركية التي تهدف لنهب ثروات المنطقة وبث الفوضى والخراب وعدم الإستقرار ، وسوف يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار وافشال مشروع المليشيات والفوضى الذي تدعمه تركيا وغيرها من الدول الداعمه لهذا المشروع.

وحيا بليحق الشعب المصري الشقيق والرئيس عبدالفتاح السيسي ومجلس النواب المصري رئاسة وأعضاء على الموقف الشجاع الذي يجسد عمق علاقات الأخوة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين ويجسد التكاتف العربي فمصر كانت وستظل قلب العروبة النابض والشقيقة الكبري للبلاد العربية، على حد تعبيره.

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وفي سياق متصل، قال العميد خالد المحجوب، أحد قيادات الجيش الوطني الليبي، إن هناك اعتقاد تم استنتاجه من خلال المتابعة المستمرة، أن التصريحات التي يتم إطلاقها تختلف عما يحدث في أرض الواقع، مشيرا إلى أن الجيش الوطني الليبي مستعد للتصدي إلى أي هجوم قد يحدث من قبل الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق والمدعومة من تركيا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الآن" الذي يذاع على قناة الحدث الإخبارية، أن الشعب الليبي كان يثق أن البرلمان المصري سيخرج بهذا القرار. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وأضاف أن تركيا مستمرة في إرسال الإمدادات العسكرية من خلال رحلات جوية لقاعدة الوطية العسكرية، ومن الغريب أن تسمع تصريحات لوزير دفاع لدولة مثل تركيا يقول فيها إنه تركيا ستبقى للأبد في ليبيا، مشيرا إلى أن تركيا بدأت في التقليل من حدة تصريحاتها بعد المواقف الحاسمة التي اتخذتها مصر في الآونة الأخيرة.

وقال إن مصر وليبيا أمن واحد، والجيش الليبي حديث النشأة من جديد، ولا يملك الإمكانيات التي تملكها تركيا، وبالتأكيد يحتاج إلى دعم كبير على مستوى الجو والبحر بجانب المستوى الميداني والبري.