شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تؤكد دعمها المطلق لموقف مصر الثابت تجاه أشقائها العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنها تتبعت قرار مجلس النواب المصري الصادر خلال جلسة اليوم، بدعم تحركات الدولة المصرية فيما يتعلق بالتدابير اللازمة لحفظ الأمن القومي المصري ومجابهة التهديدات المتصاعدة للأمن القومي المصري والليبي، جراء تحركات الدول التي ترعى وتدعم المليشيات الإرهابية وتهدد الأمن والسلم في المنطقة.

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وإذ تثمن التنسيقية تحركات القيادة السياسية الحكيمة في هذا الصدد وتثني على بيان مجلس النواب المصري، فإنها تؤكد دعمها المطلق لموقف مصر الثابت تجاه أشقائها العرب، لاسيّما بعد تفويض ممثلي القبائل الليبية والجيش الوطنى الليبي، وطلب مجلس النواب الليبي -الجهة الشرعية الممثلة للشعب الليبي- للقوات المسلحة المصرية في حفظ الأمن القومي الليبي، والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.