شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بإحالة نائب رئيس مجلس الدولة ومستشار مساعد إلي المعاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 401 لسنة 2020 بإحالة عمر داود عبد الرازق داود الباز المستشار المساعد (أ) بمجلس الدولة و المستشار خيري سعيد علي زوبل نائب رئيس مجلس الدولة، إلي المعاش. نشر القرار في الجريدة الرسمية بناء علي قرار مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة، وبناء علي ما عرضه وزير العدل. Advertisements















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