شكرا لقرائتكم خبر عن "الوفد" يفوض الرئيس فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، أنه فى جلسه تاريخية وطنية أجتمع مجلس النواب اليوم، طبقا لنص المادة 152 من الدستور والتى تتطلب ارسال قوات مسلحه إلى خارج جمهورية مصر العربية موافقه مجلس النواب .

وخلال كلمته بالبرلمان للتعبير عن موقف ورأى حزب الوفد، أكد المستشار بهاء الدين ابو شقه دعم "بيت الأمة" للرئيس عبد الفتاح السيسى فى اتخاذ ما يراه من قرارات لحماية الأمن القومى المصرية، وقال:" بأسمى وبأسم كافة قيادات وأعضاء حزب الوفد نعلن من تحت قبة البرلمان التى يمثل فيها أعضاء مجلس النواب الشعب دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إتخاذ ما يراه مناسباً فى حمايه الأمن القومى المصرى والليبى الذى جاء بناء على طلب البرلمان الليبى الممثل الشرعى للشعب الليبى " .

وقال المستشار بهاء أبو شقة، أن الحزب أعلن خلال عقده مؤتمرا رغم أزمة انتشار فيروس كورونا يوم ١١ يونيو الماضي، ألتقى فيه بقيادات الحزب ومؤسساته وأصدر بياناً يعبر فيه عن سياسة الحزب بأنه طيلة تاريخية كان يقف إلى جوار الدولة المصرية ولا يقبل بأى صورة من الصور المساس بالدولة أو القوات المسلحة الوطنية أو الشرطة الوطنية المصرية .

وأوضح رئيس حزب الوفد، أنه أرسل برقية تتضمن تأييد حزب الوفد وتفويضه للرئيس السيسى بإتخاذ ما يراه من إجراءات لحماية الأمن الوطنى المصرى والليبي، وقال، أن الشعب لا ينسى له المواقف الوطنية للجيش المصرى عندما إنحاز إلى إرادة الشعب فى عام ٢٠١١م، وفى ثورة ٣٠ يونيو وحمى مصر من أن تسقط فى المستنقع الذى سقطت فيه دول مجاورة، وأعلن أنه أرسل باسم حزب الوفد برقية للرئيس السيسى فى نهاية المؤتمر يفوضه ويؤيده فيما يتخذه من قرارات لحماية الأمن القومى المصري، كما أرسل صوره من القرار والبرقية إلى سفارات العالم فى القاهرة، وانتهى إلى أن حزب الوفد عند شعاره فى ثوره 1919 "نموت نموت .. وتحيا مصر ".