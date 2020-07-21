شكرا لقرائتكم خبر عن موسى مصطفى موسى: موافقة البرلمان على إسال القوات فى مهام خارجية رسالة رادعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، بأن موافقة البرلمان اليوم لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذا العدد الضخم والإجماع غير المسبوق يعكس إحساسا عارما لدى جميع نواب الأمة بضرورة التصدى لتهديدات الأمن القومى المصرى، كما يعكس رغبة نواب الشعب فى الإصرار على إرسال رسالة رادعة إلى أردوغان وغيره، ويكشف بجلاء عن نضج وحس وطني عالٍ ومتابعة للأمور وللمتغيرات والتهديدات التي تحيط بنا على مدار الساعة.

Advertisements

وأضاف "موسى" أن طلب الرئيس جاء فى وقته تماما، وتم أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى أمس، وأخذ موافقة مجلس النواب اليوم صاحب السلطة الحصرية في هذا الشأن، وفقا لنص الماده 152 من الدستور.

وأضاف "موسى" نثق في وطنية الرئيس وإدارته الحكيمة ومتابعته الدقيقة للأمور وردود أفعاله الحكيمة والمدروسة