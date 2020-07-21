شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للإعلام":نساند إجراءات الدولة المصرية فى حماية الأمن القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين مساندتها الكاملة للإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لحماية الأمن القومي ومواجهة المخاطر التي تهدده ،و وقوفها خلف القوات المسلحة المصرية الباسلة الرشيدة التي تحمي ولا تهدد وتسعى دواما للسلام .

و أثنت الهيئة الوطنية للإعلام فى بيان لها على جهود القوات المسلحة في الاستعداد الدائم و القوي للدفاع عن أمن وسلامة الوطن .

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وذكرت الهيئة الوطنية للإعلام ، تقديم المساندة الإعلامية لكافة مؤسسات الدولة المصرية مع الالتزام بالمصداقية والمهنية وتوثيق المعلومات من مصادرها الرسمية.