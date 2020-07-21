شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب التربية والتعليم حل أزمة عجز المعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب خالد هلالى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن أزمة عجز المعلمين، وكيفية حل هذه الازمة بالتزامن مع مستهل بدء العام الدراسى الجديد.

ولفت هلالى، إلى أن المعلم يمثل حجر الزاوية فى المنظومة التعليمية الجديدة، ولابد من حل هذه المشكلة بشكل جذرى، خاصة وان هناك عدد من المقترحات الخاصة بحضور الطلاب هذا العام جراء ازمة فيروس كورونا جميعها يعتمد على تخفيف التكدس فى الفصول، مما قد يؤثر بشكل كبير على عجز المعلمين، ويتطلب مزيد من الجهد على المعلمين.

وطالب عضو مجلس النواب، وضع استراتيجية خاصة بحل أزمة العجز بالإضافة الكثافات الطلابية، وذلك بعد عمل حصر شامل ودقيق لنسبة العجز من مختلف المحافظات، ونسبة التكدس، ومن ثم يتم وضع تصور وخطة لحل الأزمة والاعتمادات المالية اللازمة، والبدء فى الحل وفقا لما هو متاح من اعتمادات، على أن يكون للمجتمع المدني دور فى حل هذه الأزمة، سواء من خلال توفير الأراضى لبناء مدارس جديدة، أو بناء فصول جديدة فى المدارس التى تشهد تكدس كبير.

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وأشاد عضو البرلمان بالجهود التى تبذلها وزارة التربية والتعليم خلال الفترة السابقة، خاصة وإجراء امتحانات الثانوية العامة والفنية فى ظل أزمة فيروس كورونا، وحزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية وكيف كان هناك اهتمام منقطع النظير ولم تحدث أيا من المشاكل، وذلك بعد وضع خطة محكمة، وهذا بدوره يعنى أن الوزارة لديها من المقومات ما يجعلها قادرة على حل أزمة عجز المعلمين وتكدس الفصول فى الموسم الدراسى الجديد فى عدد من المحافظات على الأقل.