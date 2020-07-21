شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الشعب الجمهوري يؤيد قرار مجلس النواب بإرسال قوات مصرية خارج حدود الدولة لحفظ الأمن القومي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حزب الشعب الجمهوري تأييده قرار مجلس النواب الذي صدر اليوم، بإجماع الأعضاء بإرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية فى مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية دفاعاً عن الأمن القومى المصرى ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية فى الاتجاه الغربي.

وقال الحزب في بيان له منذ قليل، "إن القرار الذي صدر اليوم من البرلمان المصري يعبر بشدة عن موقف حزب الشعب الجمهوري من هذه القضية، مؤكدا: أن قرار مجلس النواب الصادر اليوم بالإجماع عقب جلسة سرية يمثل رخصة دستورية لتحديد زمان ومكان الرد على الأخطار التى تهدد الأمن القومى المصري.

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وجدد الحزب تفويضه ودعمه للقيادة السياسية في اتخاذ كافة الاجراءات والخطوات اللازمة لحفظ الأمن القومي.