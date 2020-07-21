شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على 65 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى ويُحيلهم للحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، على 65 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان وتم إحالتها للحكومة لاتخاذ اللازم لتنفيذ ما ورد بها من توصيات .

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كما أحال المجلس اقتراح بقانون مقدم من العضو جمال شيحة ، بشأن تعديل الفقرة (6) من المادة (17) من القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان بعد موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى عليه.

وتضمنت التقارير التى أُحيلت للحكومة اقتراحات برغبات مقدمة من، النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن توفير اعتماد مالي إضافي لنادي الوليدية الرياضي – محافظة أسيوط، ومن النائب نور الدين عبد الرزاق، بشأن إنشاء نزل شباب بمدينة طما في موقع نادي جنة الأطفال التابع لوزارة الشباب والرياضة ودعم مراكز الشباب بالمدينة وقرى كوم العرب – مشطا بالأدوات والأجهزة – مركز طما – محافظة سوهاج، ولآخر مُقدم من النائب زكريا حسان، بشأن إنشاء مركز شباب بقرية الفراسية– مركز ساقلته– محافظة سوهاج ، بالإضافة إلى اقتراح برغبة مُقدم من النائب بسام فليفل، بشأن تطوير إستاد طلخا الرياضي – محافظة الدقهلية، وآخر من النائب محمد عبد الهادي سليم، بشأن عمل حمام سباحة في مركز شباب أبو كبير – محافظة الشرقية، وطلب من النائب سليمان فضل العميري، بشأن استكمال إنشاء مراكز الشباب على مستوى محافظة مطروح، وآخر من النائب عمرو دوير، بشأن إعادة إنشاء مركز شباب الغنيمي – مركز قلين – محافظة كفر الشيخ، والنائب محمد سليم عسكر، بشأن إنشاء مركز شباب في قرية الكلاليين– مركز قوص – محافظة قنا، بالإضافة إلى اقتراح مُقدم من النائب بدوي النويشي، بشأن تزويد كلًا من مراكز شباب (بني حدير –أبوصير–أطواب) مركز الواسطى– محافظة بني سويف بالأدوات الرياضية اللازمة، والنائب محمد حمدي دسوقي، بشأن تحويل قصر الكسان باشا بمدينة أسيوط إلى متحف قومي – محافظة أسيوط، وطلب من النائب نور الدين عبدالرزاق، بشأن البدء في بحث آليات التنفيذ بمشروع سوهاج الثقافي بمحافظة سوهاج.